¡Escándalo! UIF denuncia a 10 implicados en una peligrosa red criminal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esta acción legal afecta a un grupo de diez individuos vinculados a operaciones de carácter ilícito en México.

Las personas implicadas en estos actos serán incorporadas de inmediato a la Lista de Personas Bloqueadas. Dicha medida se toma después de identificar su participación financiera dentro de una red criminal.

La estructura delictiva a la cual pertenecen estos individuos fue previamente identificada por autoridades de los Estados Unidos. La denuncia, encabezada por la UIF, busca desmantelar la capacidad operativa de este esquema financiero.

¿Marca esta acción una nueva ofensiva contra el crimen financiero en México?

Las autoridades mexicanas mantienen un enfoque firme contra el crimen organizado en el ámbito financiero. Por ejemplo, la UIF ha tomado acciones previas como el bloqueo de 24 cuentas bancarias pertenecientes a empresas que guardan relación con el Cártel del Pacífico.

La batalla financiera se extiende a otros casos de alto perfil que involucran a organizaciones transnacionales. Tesoro de Estados Unidos, por su parte, ha emitido sanciones contra la familia Hysa debido a un presunto lavado de dinero asociado al Cártel de Sinaloa.