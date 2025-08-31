Último día de vacaciones en Los Cabos: familias disfrutan la playa antes del regreso a clases

Con el fin de las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, este domingo familias locales y visitantes se despidieron del descanso en las playas de Los Cabos. La playa El Corsario, una de las favoritas entre los habitantes de Cabo San Lucas, lució repleta de bañistas que aprovecharon el último día libre para relajarse bajo el sol.

El ambiente fue festivo y familiar. Entre risas, comida y chapuzones, muchos quisieron cerrar la temporada veraniega en compañía de sus seres queridos.

Candy, turista nacional, compartió su entusiasmo por visitar el destino:

“Relajada, bien feliz en La Paz y Los Cabos. Los Cabos es muy bonito, es de mis playas favoritas del país, me encanta venir en verano. Mi playa favorita es El Chileno y Palmilla Beach.”, comentó.

También hubo espacio para la nostalgia. Margarita Bautista, otra visitante nacional, disfrutó el día con sus nietos antes del regreso a clases:

“Me la estoy pasando excelente porque ya los nietos van a entrar a la escuela, y ahora sí que nos venimos a la playa a broncearnos un poco.”, señaló.

Los residentes no se quedaron atrás. Marisa, bañista local, valoró la oportunidad de compartir tiempo en familia:

“Nos la estamos pasando muy bien, la playa está muy bien. Estamos aprovechando los últimos momentos con la familia.”

Durante el verano, la Asociación de Hoteles de Los Cabos reportó una ocupación promedio del 75%, de la cual un 40% correspondió al turismo nacional. Con el cierre de las vacaciones, el destino entra en su tradicional temporada baja, periodo en el que algunos hoteles y restaurantes aprovechan para pausar operaciones y prepararse para el repunte turístico que inicia a mediados de octubre.