Último adiós en Loreto a víctimas del múltiple homicidio en Miramar

En medio de un profundo ambiente de duelo, familiares, amistades y vecinos despidieron este fin de semana a las seis personas que fueron privadas de la vida el pasado 19 de noviembre en la colonia Miramar, un hecho que ha dejado consternada a la población loretana y a toda Baja California Sur. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad, cuya muerte ha provocado especial indignación entre la ciudadanía.

A través de redes sociales circularon imágenes y videos de la despedida realizada en el panteón municipal, donde una multitud acompañó a los familiares en su camino hacia la última morada de las víctimas. Decenas de personas se congregaron para ofrecer apoyo, mientras que compañeros del menor realizaron un emotivo último pase de lista.

La comunidad expresó su dolor y preocupación ante la violencia registrada, además de reiterar el llamado a las autoridades para que se haga justicia y se esclarezcan los hechos. En comentarios y publicaciones, habitantes de Loreto lamentaron lo ocurrido y exigieron que este crimen no quede impune.

Los homicidios ocurrieron la mañana del miércoles 19 de noviembre, cuando dos agresiones armadas prácticamente simultáneas en la colonia Miramar dejaron seis personas sin vida, entre ellas un menor de 10 años. De acuerdo con lo informado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, las víctimas pertenecían a una misma familia.

Ante la gravedad del suceso y el riesgo de nuevos hechos de violencia, las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno reforzaron los operativos de vigilancia y patrullaje en Loreto y Comondú, en paralelo a las investigaciones para esclarecer este hecho violento.

Tanto el gobernador del estado como la alcaldesa de Loreto señalaron que se mantiene una estrecha coordinación con las autoridades federales, destacando el arribo de elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y células de inteligencia para fortalecer las acciones de seguridad en la zona.