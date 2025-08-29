Registro Beca Leona Vicario 2025: ¡Último día para apoyos de primaria!

Hoy, 29 de agosto de 2025, marca la última fecha disponible para que las familias de la Ciudad de México realicen la inscripción a la Beca Leona Vicario, un vital programa de soporte económico mensual dirigido a menores en situación de vulnerabilidad.

Esta ayuda, que varía entre los 382 y los 1,032 pesos, se destina a niños y jóvenes de 0 a 17 años que residan en la CDMX, estén inscritos en escuelas públicas y cumplan con los límites de ingresos establecidos.

Ante la proximidad del ciclo escolar 2025, el Gobierno de México y el de la Ciudad de México han dispuesto diversos programas de becas para aligerar la carga económica de las familias, cubriendo gastos esenciales como útiles escolares, uniformes, transporte y tecnología educativa.

¿Cómo inscribirse a la Beca Leona Vicario?

Para registrar a un menor en la Beca Leona Vicario en 2025, debe seguir los siguientes pasos:

Acceder al sitio web oficial . Ingrese a la página web www.dif.cdmx.gob.mx .

Localizar la sección de la beca . Una vez en la página, debe dar clic en el recuadro que indica “Beca Leona Vicario 2025”.

Ingresar información clave . Proporcione el CURP del menor que desea registrar.

Guardar los datos iniciales . Seleccione la opción “guardar”.

Completar el formulario . Finalmente, llene el formulario que aparecerá a continuación.

Es importante recordar que el periodo de registro para la Beca Leona Vicario es del 25 al 29 de agosto de 2025. Además, entre los requisitos para acceder a esta beca se encuentran:

Ser residente de la Ciudad de México .

Estar inscrito en una escuela pública .

Cumplir con el límite de ingresos establecido ( No tener un ingreso mayor a cuatro mil 763.69 pesos mensuales).

Otras ayudas educativas

Dentro del panorama de becas, se encuentra Mi Beca Para Empezar. Este apoyo entrega montos mensuales: 600 pesos para alumnos de preescolar y Centros de Atención Múltiple (CAM), y 650 pesos para estudiantes de primaria, con sumas similares para secundaria. El periodo de inscripción para este beneficio será del 1 al 30 de septiembre de 2025.

Por otro lado, se encuentra también la Beca Rita Cetina, la cual ofrece un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, con un adicional de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito.

Es importante destacar que, a diferencia de las otras, esta beca está diseñada específicamente para estudiantes que cursan la secundaria en escuelas públicas. Las inscripciones para la Beca Rita Cetina darán inicio el 15 de septiembre de 2025.