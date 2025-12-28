Último “Domingo de Museos” del año invita a recorrer la historia de Baja California Sur

Una despedida cultural para cerrar el año

La Paz, BCS.– El Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) cerró el 2025 con la última edición del programa “Domingo de Museos”, una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía y visitantes al patrimonio cultural de Baja California Sur.

En esta ocasión, el llamado fue a visitar el Museo Regional de Antropología e Historia, ubicado en la capital, como una forma de despedir el año con un recorrido por el pasado de la península.

Desde tempranas horas, familias paceñas y turistas acudieron al recinto para aprovechar la entrada gratuita y disfrutar de las exposiciones permanentes y temporales.

Un museo que narra la historia sudcaliforniana

El museo ofrece una amplia colección que abarca:

Vestigios arqueológicos de culturas originarias.

Documentos y piezas de la época misional y republicana .

. Objetos de uso cotidiano, herramientas y artesanías.

Representaciones de la vida en la península siglos atrás.

Una tradición que impulsa el turismo cultural

El programa “Domingo de Museos” se ha consolidado como una actividad mensual que fomenta el turismo cultural en el estado.

Durante 2025, cientos de personas participaron en las jornadas organizadas por el ISC, lo que permitió que tanto locales como visitantes se acercaran a los espacios culturales de manera accesible.

La iniciativa busca:

Fortalecer la identidad sudcaliforniana .

. Generar un vínculo entre la comunidad y su historia .

. Ofrecer una experiencia distinta más allá de las playas y paisajes naturales.

El Museo Regional: guardián de la memoria

El Museo Regional de Antropología e Historia es uno de los recintos más importantes de Baja California Sur.

Sus salas narran la evolución de la península desde la época prehispánica, pasando por la llegada de los misioneros jesuitas, hasta la conformación del estado moderno.

Entre sus piezas más destacadas se encuentran:

Restos arqueológicos.

Mapas históricos.

Fotografías antiguas.

Objetos que muestran la transformación social y económica de la región.

El museo también organiza actividades educativas y visitas guiadas que permiten comprender mejor el contexto histórico de cada exposición.

Cultura para cerrar el año

El último “Domingo de Museos” de 2025 se convirtió en una oportunidad para que las familias paceñas cerraran el año con una experiencia cultural enriquecedora.

El ISC destacó que este tipo de actividades refuerzan el compromiso institucional con la difusión del patrimonio y la promoción de la cultura como eje del bienestar social.

