Cómo ver el último eclipse solar de 2025 este domingo 21 de septiembre

Este domingo 21 de septiembre de 2025 ocurrirá un eclipse solar, considerado uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Será además el último eclipse solar de 2025, lo que lo convierte en una cita imperdible para los aficionados a la astronomía. Sin embargo, en México no podrá observarse de forma directa. Por ello, la mejor manera de disfrutarlo será mediante transmisiones en línea.

Según datos de portales especializados, el eclipse iniciará a las 11:29 horas, alcanzará su punto máximo cerca de las 13:41 y terminará alrededor de las 15:53 horas (tiempo del centro de México).

La NASA informó que el fenómeno será visible en Australia, la Antártida, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Además, el sitio especializado Starwalk agregó a Nueva Zelanda como parte de las regiones que podrán contemplar este espectáculo celeste.

Para el público mexicano, la plataforma Time and Date ofrecerá una transmisión gratuita. Asimismo, la NASA y distintos observatorios astronómicos transmitirán el evento en sus canales digitales para que nadie se lo pierda.

El eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, provocando un breve oscurecimiento en las zonas de visibilidad. Por lo tanto, el fenómeno del 21 de septiembre será una oportunidad única para apreciar la precisión de los movimientos celestes y despertar el interés por la astronomía.

