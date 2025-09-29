¿Quién fue el último eliminado de La Casa de los Famosos y quiénes son los finalistas?

¡Ya hay finalistas en La Casa de los Famosos! Y esto se da a raíz de la gala en la que fue expulsado el noveno eliminado del reality show de Televisa.

La noche de este domingo, la tensión se apoderó de La Casa de los Famosos México donde se acumularon más de 24 millones de votos del público.

En una reñida votación, Aarón Mercury, conocido influencer, fue anunciado como el noveno eliminado de la temporada, dejando atrás su sueño de llegar a la gran final.

La conductora Galilea Montijo, encargada de revelar el veredicto, pidió a los nominados salir al jardín y decidir el orden para subir a la icónica silla giratoria.

Con un ambiente cargado de nerviosismo, Montijo abrió el sobre y pronunció las palabras que marcaron el fin de la trayectoria de Aarón en la competencia: “Por decisión del público, el último habitante que abandona La Casa de los Famosos México eres tú, Aarón”.

Visiblemente conmovido, Aarón Mercury se despidió con una sonrisa, aunque no pudo contener las lágrimas al llegar al foro, donde fue recibido con un cálido abrazo por Galilea Montijo.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 3?

Tras la salida de Aron Mercury, queda conformada la lista de los finalistas oficiales de La Casas de los Famosos México: Mar Contreras, Abelito, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Shiki y Dalilah Polanco. ¿Cuál es tu favorito para ganar?