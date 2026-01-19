Últimos 5 días para inscribirse a la carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026

A solo cinco días de cerrar inscripciones, CPS Media lanzó el llamado final para participar en la tercera carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026, un evento deportivo y solidario que se llevará a cabo el domingo 25 de enero, con salida a las 7:00 de la mañana desde el Parque Cuauhtémoc.

El objetivo principal de esta carrera es recaudar apoyo para los abuelitos del asilo San Vicente de Paúl, mediante la donación de artículos de higiene, limpieza y curaciones, que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Con el respaldo de patrocinadores y la participación ciudadana, se espera reunir una ayuda significativa para esta institución.

La inscripción consiste en donar tres artículos como pañales, toallitas húmedas, shampoo, material de curación o botiquines, entre otros, que en conjunto sumen un valor aproximado de 300 pesos. No se requiere pago en efectivo, ya que el enfoque del evento es totalmente social.

Las y los participantes podrán elegir entre dos distancias: 5 kilómetros o 2.5 kilómetros. Además, la carrera es pet friendly, por lo que también se puede caminar o trotar acompañado de mascotas, fomentando la convivencia familiar y el bienestar.

El recorrido se extenderá a lo largo del malecón de La Paz, partiendo del Parque Cuauhtémoc, avanzando hasta el IMSS viejo, para posteriormente retornar al punto de salida, donde se ubicará la meta.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas aún pueden registrarse de dos maneras:

Escaneando el código QR habilitado por CPS Media para el registro digital.

Acudiendo directamente a las oficinas de CPS Media , ubicadas en:

Blvrd Padre Eusebio Kino 1435, Colonia Vicente Guerrero, La Paz, Baja California Sur.

Finalmente, CPS Media invitó a la ciudadanía a preparar sus donativos y agendar la fecha, recordando que esta carrera no solo promueve la actividad física, sino también la solidaridad y el apoyo a quienes más lo necesitan.

¡Nos vemos este 25 de enero en la carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026!

