Se cumple un mes del asesinato de Carlos Manzo: hay nueve detenidos y continúan las investigaciones

Se cumple el primer mes del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un crimen que conmocionó a Michoacán y al país entero. A la fecha nueve personas hasn sido detenidas, entre ellas presuntos participantes materiales y autores intelectuales.

De los nueve detenidos vinculados al asesinato de Carlos Manzo, figuran al menos dos individuos señalados como responsables directos, incluyendo a un presunto autor intelectual, así como siete de sus escoltas, investigados por omisión en sus funciones.

En total, el caso suma tres autores materiales abatidos, un presunto autor intelectual detenido “El Licenciado”, siete escoltas arrestados y otro escolta prófugo, el Coronel José Manuel Jiménez Miranda.

Según versiones oficiales, el ataque fue perpetrado por un adolescente de 17 años, quien disparó en contra de Manzo en la plaza pública durante una celebración; luego del homicidio, el agresor fue abatido.

Las pesquisas realizadas por la Fiscalía General de Michoacán (FGE) suman hasta ahora 274 diligencias, 146 dictámenes periciales, 128 entrevistas y diversas técnicas de investigación, en un esfuerzo por reconstruir lo ocurrido durante la noche fatal.

Aun así, no ha sido posible definir un móvil firme: las hipótesis, que incluyen posible ajuste de cuentas del crimen organizado o incluso un móvil político, siguen abiertas.

Los antecedentes apuntan a que, apenas un día antes del homicidio, Carlos Manzo sufrió un primer intento de atentado, alcanzó a repelerlo, lo que evidencia que su seguridad había sido seriamente vulnerada.

Lee más: Exjefe de escoltas de Carlos Manzo sigue prófugo tras detención de siete agentes

Además, la investigación ha descubierto que la pistola usada para asesinarlo había sido vinculada a al menos otros tres homicidios previos en Uruapan, lo que sugiere la existencia de una red criminal que operaba con esa arma.

Además del asesinato de Carlos Manzo, Michoacán es uno de los estados con mayor incidencia de violencia política en México. En las últimas tres elecciones locales, múltiples alcaldías han registrado asesinatos de candidatos, atentados contra funcionarios y disputas abiertas entre grupos criminales por el control territorial y presupuestal.