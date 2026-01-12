Una batalla tras otra arrasa en los Globos de Oro 2026 y se perfila como favorita para los Óscar”

La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson —con la participación de Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti— se llevó los premios a Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor, destacándose por su narrativa audaz y su aproximación crítica a temas sociales.

Por otro lado, Hamnet, un intenso drama histórico sobre la vida familiar de William Shakespeare, encabezó las categorías de drama al ser galardonada como Mejor Película de Drama. La actriz Jessie Buckley, protagonista de la cinta, se llevó el premio a Mejor Actriz en esta categoría.

El impacto de la ceremonia no se limitó a las películas: en la sección de actuación, Timothée Chalamet fue reconocido como Mejor Actor en Comedia o Musical por su papel en Marty Supreme, mientras que Wagner Moura obtuvo el Globo de Oro al Mejor Actor de Drama por El Agente Secreto, confirmando una noche de sorpresas y duelos reñidos.

Además de los grandes triunfadores cinematográficos, la televisión fue otro de los ejes de la noche. La miniserie Adolescencia lideró las premiaciones en la categoría televisiva con múltiples galardones, reflejando la diversidad de producciones celebradas esta edición.

La ceremonia, celebrada en el Hotel Beverly Hilton y conducida con humor por la comediante Nikki Glaser, también fue un espacio para destacar interpretaciones, historias y producciones internacionales, con la película brasileña El Agente Secreto ganando como Mejor Película en Lengua No Inglesa.

Con estos resultados, Una batalla tras otra y otros proyectos galardonados están ahora posicionados como contendientes fuertes para los próximos Premios Óscar 2026, cuya ceremonia se llevará a cabo en marzo.

