UNAM impulsa vacuna contra cáncer de mama

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló una vacuna terapéutica experimental contra el cáncer de mama que en modelos de laboratorio ha eliminado tumores y metástasis. Los avances sitúan a la vacuna mexicana como una de las propuestas científicas más prometedoras en el tratamiento de este tipo de cáncer en el país.

La vacuna desarrollada por la UNAM, basada en Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs), activa el sistema inmunológico para reconocer y destruir células cancerígenas, incluso en etapas avanzadas. En pruebas con modelos murinos, una sola aplicación de la vacuna fue suficiente para erradicar tumores y evitar su reaparición cuando se reintrodujeron células malignas.

El equipo científico, conformado por especialistas del Instituto de Investigaciones Biomédicas y de la Facultad de Química de la UNAM, diseñó esta vacuna mexicana enfocada en las proteínas asociadas a tumores para fortalecer la respuesta del sistema inmune. La tecnología de BEVs podría adaptarse también a otros tipos de cáncer, con potencial aplicación en más de 220 variantes tumorales, según los investigadores.

Las BEVs muestran “memoria inmunológica”, un efecto que mantiene al organismo preparado para atacar células malignas en el futuro, lo que distingue a esta vacuna de otros tratamientos convencionales como la quimioterapia o radioterapia.

Del laboratorio a los ensayos clínicos

Aunque los resultados son alentadores en modelos de laboratorio, la vacuna mexicana aún debe pasar por ensayos clínicos en humanos para evaluar su seguridad y eficacia en un contexto clínico real. Los investigadores recalcan que este paso es indispensable antes de cualquier posible uso médico.

Retos y expectativas

Expertos señalan que, aunque la investigación científica avanza, es necesario asegurar la traducción de estos hallazgos preclínicos a tratamientos efectivos para pacientes. La aprobación regulatoria, la estructuración de ensayos clínicos y la generación de evidencia sólida serán los próximos pasos para la vacuna mexicana desarrollada por la UNAM.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.