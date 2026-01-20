UNAM crea sistema de vigilancia para detectar bacterias resistentes a antibióticos en México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha anunciado un avance científico sin precedentes: el desarrollo de un sistema integral de vigilancia genómica para detectar y anticipar la resistencia a los antibióticos en bacterias.

Esta herramienta surge en un contexto donde la resistencia antimicrobiana es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las 10 principales amenazas a la salud pública global.

ViRamSe-CdMx: ciencia de vanguardia contra bacterias resistentes

El proyecto, denominado ViRAmSe-CdMx (Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos basada en la Secuenciación), es coordinado por el Laboratorio de Microbiología del Instituto de Química de la UNAM.

Esta novedosa plataforma permitirá secuenciar el ADN de bacterias multirresistentes o panresistentes, identificar genes de tolerancia a fármacos, caracterizar brotes y ofrecer un panel digital de tendencias y alertas en tiempo casi real para apoyar decisiones clínicas y de política pública.

A través del envío de muestras clínicas desde hospitales y unidades sanitarias bajo estrictos protocolos de confidencialidad, el sistema reconstruirá genomas de patógenos y generará información que se integrará en una base de datos anónima.

Colaboración estratégica entre instituciones

El éxito de ViRAmSe-CdMx radica en una colaboración interdisciplinaria entre la UNAM y el Instituto Nacional de Pediatría (INP).

La experiencia del INP en el análisis de bacterias altamente resistentes permite complementar el enfoque genómico con interpretaciones clínicas que abarcan desde fenotipos hasta genotipos bacterianos.

Estos estudios facilitan tratamientos más precisos y reducen el riesgo de complicaciones graves.

Según especialistas, la resistencia bacteriana se agrava por la automedicación, la prescripción inadecuada de antibióticos y la falta de datos confiables para la toma de decisiones en salud pública.

La ausencia de sistemas activos de vigilancia tanto en hospitales como en unidades de salud públicas ha dejado lagunas de información, dificultando el combate eficaz a las infecciones resistentes.

