UNAM amplía oferta de licenciaturas para el ciclo escolar 2026-2027 en distintos estados del país

Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior y responder a las demandas regionales de formación profesional, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la ampliación de su oferta educativa en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) para el ciclo escolar 2026-2027, con la incorporación de nuevas carreras en diversas sedes del interior del país.

La UNAM ofrecerá en León, Guanajuato, Querétaro, Morelia y Yucatán distinta oferta educativa Ciencias de Materiales Sustentables; Geociencias; Tecnologías para la Información en Ciencias; Ciencias Agroforestales; Ciencias Ambientales; Ecología; Geohistoria, Estudios Sociales y Gestión Local, entre otras.

Otras carreras contemplan Administración de Archivos y Gestión Documental; Arte y Diseño; Literatura Intercultural; al igual que Música y Tecnología Artística. A estas se suman las 2 nuevas licenciaturas antes mencionadas.

La convocatoria para ingresar a las licenciaturas se publicará en enero de 2026. Las personas interesadas deben tener presente que la publicación será el día 12; en tanto que el registro de aspirantes vía internet será del 23 de enero al 3 de febrero; el pago por derecho a examen se podrá efectuar del 23 de enero al 5 de febrero; la aplicación del examen, del 20 de mayo al 7 de junio; y los resultados se publicarán el 17 de julio de 2026.

En Juriquilla, Querétaro, se integran las licenciaturas en Ingeniería en Computación y Psicología, elevando a 11 los programas disponibles en esta sede, entre los que figuran áreas de alto impacto científico y tecnológico como Energías Renovables y Neurociencias.

La ENES Morelia, Michoacán, también amplió su oferta con las carreras de Administración y Derecho, que se suman a un total de 14 programas disponibles para estudiantes de la región. En Mérida, Yucatán, la UNAM introducirá Ingeniería en Computación y Biología, ampliando las carreras disponibles en el campus para cubrir necesidades académicas locales.

Con esta expansión, la UNAM busca consolidar su presencia educativa fuera de Ciudad Universitaria, ampliar la cobertura de estudios profesionales y responder a las diversas demandas académicas a nivel nacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.