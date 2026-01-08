UNAM enfrenta ciberataque durante vacaciones de invierno

Ciberseguridad en alerta

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que durante el periodo vacacional de invierno sus sistemas informáticos fueron blanco de un ciberataque.

El grupo identificado como “ByteToBreach” logró ingresar a los servidores de la Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI), lo que ocasionó que la institución perdiera el control de su seguridad digital por varias horas.

Intrusión a sistemas universitarios

El ataque inició con la alteración del sitio web de la SDI, donde apareció una imagen de calavera. Posteriormente, se registró la intrusión a cinco sistemas universitarios.

La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) precisó que el incidente afectó solo una fracción de los más de 100 mil sistemas que conforman la infraestructura digital de la UNAM.

Protocolos activados

De manera preventiva, la universidad activó de inmediato sus protocolos institucionales de atención a incidentes de seguridad informática.

Esto incluyó la inhabilitación temporal de los sistemas comprometidos, mientras que el resto de las plataformas continuaron operando con normalidad bajo esquemas de protección reforzada.

¿Hubo filtración de datos?

Tras un primer análisis técnico, la UNAM aseguró que no existen indicios de extracción de información personal de estudiantes, académicos o personal administrativo.

Las bases de datos sensibles permanecen bajo resguardo institucional. Sin embargo, medios especializados en ciberseguridad señalaron que el ataque habría expuesto correos y documentos internos, lo que mantiene la alerta sobre posibles filtraciones en foros internacionales.

Este hackeo se suma a un ambiente de preocupación en la UNAM. En días recientes se reportó una amenaza de bomba en la Preparatoria 5, donde fue localizado un artefacto extraño. Aunque el hecho no tuvo consecuencias mayores, incrementó la inquietud por la seguridad física y digital en la institución.

El ataque de “ByteToBreach” se considera uno de los incidentes de ciberseguridad más graves en la historia reciente de la UNAM.

Aunque la universidad insiste en que los datos personales de su comunidad no fueron vulnerados, el episodio refleja la urgencia de reforzar los sistemas de protección digital en instituciones educativas de gran escala.