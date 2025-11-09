Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 9 de Noviembre, 2025
UNAM lanza jornada nacional de vacunación contra influenza y COVID-19

UNAM anuncia jornada nacional de vacunación gratuita contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión abierta a toda la población.
Luis Castrejón
9 noviembre, 2025
0
28
Jornada de Vacunación en la UMAN

Foto: Especial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció una mega jornada de vacunación como parte de la estrategia nacional de prevención de enfermedades respiratorias e infecciosas durante la temporada invernal.

Del 10 al 14 de noviembre, se aplicarán vacunas gratuitas contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión en el Estadio Olímpico Universitario, Estacionamiento 3, acceso G, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

La jornada está abierta a toda la población, sin importar si pertenece o no a la comunidad universitaria.

🏥 Participan la UNAM, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y Pemex

De acuerdo con la UNAM, esta campaña forma parte de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El objetivo es reforzar la cobertura de vacunación y reducir el riesgo de contagios durante la temporada invernal, cuando aumentan los casos de influenza y enfermedades respiratorias.

💉 Vacunas disponibles y población objetivo

Influenza

  • Dirigida a: personas a partir de los seis meses de edad.

  • Prioridad: niñas y niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, asma, cardiopatías o inmunosupresión) y personal de salud.

  • Dosis: anual.

  • Restricciones: posponer en caso de fiebre alta o alergia grave a componentes del biológico (como proteína del huevo).

COVID-19

  • Dirigida a: público general desde los seis meses de edad.

  • Recomendación: refuerzo anual para grupos de riesgo (mayores de edad, personal médico o personas con enfermedades crónicas).

  • Restricciones: diferir si se cursa una infección activa o fiebre mayor a 38 °C.

Neumococo

  • Dirigida a: niñas y niños menores de cinco años (esquema básico de tres dosis) y adultos mayores de 60 años o con enfermedades crónicas.

  • Dosis: según edad y antecedentes médicos.

  • Restricciones: no aplicar durante enfermedades agudas ni en caso de alergia a dosis previas.

Sarampión (SRP)

  • Dirigida a: niñas y niños de 12 y 18 meses mediante la vacuna triple viral (SRP), así como adolescentes y adultos hasta los 49 años.

  • Restricciones: no aplicar a mujeres embarazadas, menores de seis meses ni personas con inmunosupresión grave.

Requisitos y recomendaciones para vacunarse

  • Llevar la Cartilla Nacional de Salud, si se tiene (no es requisito obligatorio).

  • Acudir con ropa cómoda y disposición para esperar el turno.

  • Evitar vacunarse si se presentan síntomas respiratorios o fiebre.

  • Las mujeres embarazadas deben consultar al personal médico para recibir únicamente las vacunas indicadas para su etapa gestacional.

La UNAM invita a participar en la jornada de salud

La UNAM reiteró su compromiso con la salud pública e hizo un llamado a la comunidad y al público general a participar en esta campaña de vacunación gratuita, que busca prevenir complicaciones respiratorias y fortalecer la inmunidad colectiva ante el invierno.

