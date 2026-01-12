UNAM lanza convocatoria para licenciatura 2026 y amplía su oferta académica
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio inicio formal al proceso del Concurso de Selección para nivel Licenciatura 2026, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1, con espacios disponibles en el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus dos modalidades.
La convocatoria UNAM Licenciatura 2026 se publicará el 12 de enero de 2026 y podrá consultarse en el sitio oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Este anuncio marca el inicio del proceso para miles de aspirantes interesados en ingresar a la máxima casa de estudios del país.
Fechas clave
Según el calendario establecido por la UNAM, el registro de aspirantes vía internet se llevará a cabo exclusivamente del 23 de enero al 3 de febrero de 2026, periodo en el que los interesados deberán crear una cuenta, capturar sus datos y generar la ficha de depósito para el pago de derecho a examen, que podrá efectuarse hasta el 5 de febrero. La aplicación del examen en línea está programada del 23 de mayo al 10 de junio de 2026 y la publicación de resultados para el 17 de julio.
UNAM amplía oferta académica
La oferta de licenciatura de la UNAM no se limita a Ciudad de México: para el ciclo 2026-2027 varias unidades regionales ampliarán sus programas. La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca iniciará actividades con cinco nuevas licenciaturas, y otras ocho se integrarán en las ENES de León, Juriquilla, Morelia y Mérida, reforzando opciones académicas en distintas regiones del país.
En León, las nuevas licenciaturas incluyen Comunicación y Relaciones Internacionales; en Juriquilla, Ingeniería en Computación y Psicología; en Morelia, Administración y Derecho; y en Mérida, Ingeniería en Computación y Biología. Estas incorporaciones responden a una estrategia de expansión educativa que busca ofrecer más oportunidades sin que los aspirantes deban desplazarse fuera de sus estados.
Los interesados en participar en el proceso de selección deben revisar detalladamente la convocatoria y los requisitos específicos por programa, disponibles en la página de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, y completar cada etapa dentro de los plazos establecidos para garantizar su inclusión en el concurso de ingreso.
