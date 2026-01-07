UNAM anuncia fechas oficiales de regreso a clases 2026: esto es lo que tienes que saber

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó las fechas del regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026, enfocándose en la reanudación de actividades académicas tras el periodo vacacional de invierno. La información oficial despeja dudas para estudiantes, docentes y familias que se preparan para el nuevo semestre.

Fechas clave del regreso a clases en la UNAM

Según el calendario oficial, el retorno a actividades académicas en la UNAM para el semestre par está programado de la siguiente manera:

Actividades administrativas y académicas: personal universitario regresó el 5 de enero de 2026, con oficinas de servicios, bibliotecas y atención a estudiantes reactivándose desde esa fecha.

Inicio formal del semestre: para las licenciaturas y facultades, el regreso a clases está fijado para el lunes 2 de febrero de 2026.

Ajustes por feriado: debido a que el 2 de febrero es feriado oficial por el Día de la Constitución, muchas unidades académicas comenzarán actividades el martes 3 de febrero de 2026.

Para estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el regreso a clases sigue el mismo inicio de semestre en febrero, aunque enero es clave para quienes presentan exámenes extraordinarios o recursamientos.

Antes del regreso a clases, la UNAM establece un periodo de actividades relacionadas con el cierre del ciclo anterior y la preparación del siguiente. Entre el 5 y el 30 de enero, se realizan exámenes extraordinarios, evaluaciones finales y procesos de reinscripción.

¿Qué significa este calendario para la comunidad universitaria?

El regreso de estudiantes y docentes a las aulas en febrero responde al calendario semestral que la UNAM aplica en gran parte de sus facultades. Esta programación permite que la comunidad universitaria organice su transición tras el descanso de fin de año y planifique trámites académicos antes del inicio de cursos.

Para quienes siguen un plan anual, otros periodos de vacaciones y reinicio pueden aplicarse conforme al calendario general publicado por la institución, y es recomendable revisar convocatorias específicas por facultad.

Días de descanso oficiales durante el ciclo escolar

Además del regreso a clases, la UNAM contempla varios días feriados y periodos vacacionales dentro del ciclo 2025-2026 que los estudiantes deben considerar en su planificación académica, como el asueto por el 16 de marzo y otros descansos establecidos por el calendario oficial.

