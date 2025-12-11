UNESCO reconoce la Pasión de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial

La UNESCO anunció la inscripción de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. El reconocimiento destaca el valor cultural y comunitario de esta celebración que reúne cada año a miles de personas.

La representación forma parte de la identidad de Iztapalapa desde hace más de 180 años. Vecinos de la demarcación organizan los personajes, los ensayos y la escenografía. Cada familia transmite el compromiso de participar y conservar la tradición.

La UNESCO evaluó elementos como la continuidad histórica, la participación comunitaria y el impacto cultural. El organismo consideró que esta celebración mantiene vivo un proceso colectivo que fortalece la memoria social y el sentido de pertenencia.

La Pasión de Cristo atrae a visitantes nacionales y extranjeros. También cuenta con miles de actores voluntarios que recrean el recorrido bíblico por calles, plazas y cerros de la alcaldía. La magnitud del evento lo convierte en una de las expresiones de fe más reconocidas de América Latina.

Con esta decisión, México suma otro elemento a su lista de patrimonio cultural inmaterial y refuerza el valor de sus tradiciones vivas. Las autoridades locales celebraron la noticia y reiteraron su compromiso de proteger esta expresión histórica.