UNESCO reconoce la Pasión de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial
La UNESCO anunció la inscripción de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. El reconocimiento destaca el valor cultural y comunitario de esta celebración que reúne cada año a miles de personas.
La representación forma parte de la identidad de Iztapalapa desde hace más de 180 años. Vecinos de la demarcación organizan los personajes, los ensayos y la escenografía. Cada familia transmite el compromiso de participar y conservar la tradición.
La UNESCO evaluó elementos como la continuidad histórica, la participación comunitaria y el impacto cultural. El organismo consideró que esta celebración mantiene vivo un proceso colectivo que fortalece la memoria social y el sentido de pertenencia.
- Lee más: PETA Latino nombra a Claudia Sheinbaum Persona del Año por su impulso a la protección animal
La Pasión de Cristo atrae a visitantes nacionales y extranjeros. También cuenta con miles de actores voluntarios que recrean el recorrido bíblico por calles, plazas y cerros de la alcaldía. La magnitud del evento lo convierte en una de las expresiones de fe más reconocidas de América Latina.
Con esta decisión, México suma otro elemento a su lista de patrimonio cultural inmaterial y refuerza el valor de sus tradiciones vivas. Las autoridades locales celebraron la noticia y reiteraron su compromiso de proteger esta expresión histórica.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur