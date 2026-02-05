¿Delito digital? UNICEF exige penalizar el abuso infantil generado con Inteligencia Artificial

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó un llamado urgente este jueves 5 de febrero para que los países penalicen la creación de contenido de abuso sexual infantil generado mediante Inteligencia Artificial (IA). Por esta razón, la agencia solicitó que se actualicen los marcos legales ante el incremento de imágenes y videos denominados deepfakes que sexualizan a menores de edad de forma convincente.

De acuerdo con un comunicado oficial, UNICEF estima que al menos 1.2 millones de niños en 11 países han sido víctimas de la manipulación de sus imágenes para crear contenido sexualmente explícito durante el último año. Por ello, la agencia advirtió que el daño causado por estas herramientas digitales es real y urgente. “Los niños no pueden esperar a que la ley se ponga al día”, sentenció el organismo internacional ante la lentitud de las legislaciones nacionales.

Exigencia a las empresas tecnológicas

Por otro lado, UNICEF instó a los desarrolladores de IA a implementar medidas de seguridad desde el diseño de sus modelos para evitar usos indebidos. Además, solicitó a las plataformas digitales reforzar la moderación de contenidos mediante inversiones en tecnologías de detección. No obstante, la agencia señaló que la autorregulación de las empresas no es suficiente y que se requiere la intervención directa de los Estados para garantizar la protección de la infancia.

Reino Unido, el primer paso

Cabe destacar que Gran Bretaña anunció recientemente planes para ilegalizar el uso de herramientas de IA que generen este tipo de material, convirtiéndose en el primer país en tomar medidas concretas en esta dirección. Sin embargo, en el resto del mundo persisten vacíos legales que permiten la proliferación de estos contenidos. Por esta razón, UNICEF enfatizó que la falta de consecuencias legales fomenta un entorno de vulnerabilidad para los menores de edad en el ecosistema digital.

Finalmente, la agencia recordó que la IA debe ser una herramienta de progreso y no un vehículo para nuevas formas de explotación. Debido a que el riesgo aumenta con el avance de la tecnología, UNICEF mantendrá la presión sobre los gobiernos para que la protección infantil sea una prioridad en la agenda digital global. De esta manera, se busca cerrar el paso a los delincuentes que utilizan la tecnología para evadir la justicia.

