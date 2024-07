Oscar Leggs entrega uniformes a personal administrativo e inspectores del Ayuntamiento

Como parte de las acciones para dignificar la labor que realizan las y los elementos de las Jefaturas de Inspección y Ejecución Fiscal, el alcalde de Los Cabos Oscar Leggs Castro hizo entrega de 105 uniformes completos a las y los inspectores, así como a personal administrativo de las dependencias al interior del Palacio Municipal.

Por lo anterior, el presidente municipal reconoció públicamente la labor de supervisión que realizan todos los días las y los inspectores, por ello, la adquisición de estos uniformes fue de suma importancia porque deben de estar bien identificados a la hora de realizar su trabajo.

Asimismo, hizo un llamado a la Dirección Municipal de Ingresos para que no se retrase la entrega de refrendos que ya se encuentran autorizados por la Presidencia Municipal, porque no es culpa de ningún comerciante que no tengan su documentación a la hora de las inspecciones.

“Necesitamos agilizar la liberación de las licencias de quienes ya realizaron sus refrendos en tiempo y forma para no caer en polémicas por multas que nosotros mismos provocamos al no hacer entrega de su documentación, porque se trata de trabajar y regularizarnos de manera igualitaria y con sentido humano”, destacó.

Finalmente, precisó que el Gobierno de Los Cabos debe proporcionar las herramientas para que la población haga su parte y cumpla con toda la reglamentación necesaria:

“Nadie por encima de la ley, pero tampoco hay que abusar cuando es nuestra responsabilidad hacer entrega en tiempo y forma de las licencias que ya tienen sus refrendos para poder cerrar fuerte y mantener en alto el nombre de la XIV Administración con sentido humano y atención a la gente”, concluyó el presidente municipal de Los Cabos Oscar Leggs Castro.

