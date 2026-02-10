Embajador de la Unión Europea visita Los Cabos y evalúa posible evento internacional en 2027

Autoridades del XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez, recibieron la visita del embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, quien realizó un recorrido por Baja California Sur que incluyó los municipios de La Paz y Los Cabos.

La directora municipal de Turismo, Ana Gabriela Navarro González, informó que durante esta primera visita se presentó al diplomático un panorama integral de las fortalezas que distinguen a Los Cabos como destino turístico de clase mundial. Como parte de su agenda, el embajador realizó un recorrido marítimo con avistamiento de ballenas, actividad que se desarrolla bajo lineamientos de sustentabilidad ambiental.

Posteriormente, se efectuó una reunión de trabajo en la que la comitiva manifestó interés en conocer datos estadísticos, oferta hotelera, conectividad aérea, infraestructura y la diversidad de experiencias que ofrece Los Cabos. La funcionaria explicó que este acercamiento responde al interés del diplomático en evaluar al destino como posible sede de un evento internacional en 2027, el cual convocaría a ministros, empresarios y representantes gubernamentales de México y otras regiones del mundo.

Se trata de un encuentro de alto nivel con estrictos protocolos de organización y seguridad. En ese contexto, la visita permitió presentar las capacidades logísticas, operativas y de hospitalidad con las que cuenta Los Cabos para albergar eventos internacionales.

Navarro González subrayó que el alcalde Christian Agúndez expresó su respaldo institucional y el compromiso del Gobierno Municipal para fortalecer estos vínculos estratégicos. Asimismo, se otorgó un reconocimiento al embajador por su cercanía e interés en Los Cabos.

Por su parte, el director municipal de Relaciones Públicas, Víctor Montaño Gaytán, destacó que el diplomático manifestó satisfacción tras conocer por primera vez el municipio, cumpliendo las expectativas generadas en el ámbito europeo sobre Los Cabos.

Durante la mesa de trabajo también se abordaron temas de seguridad y energía, además de dejar abierta la invitación para dar continuidad al diálogo institucional mediante futuras reuniones, incluido un posible encuentro en la Ciudad de México.

Montaño Gaytán resaltó que este acercamiento fortalece la proyección internacional de Los Cabos y abre oportunidades de colaboración con países miembros de la Unión Europea. Entre los planteamientos se encuentra la posible reactivación de la conectividad aérea directa entre España y Los Cabos, ruta que anteriormente operaba y que representaría beneficios para el flujo turístico y comercial.

Finalmente, reiteró que Los Cabos se consolida como un destino con estándares de calidad, hospitalidad y seguridad que lo posicionan como sede idónea para eventos internacionales y encuentros diplomáticos de alto nivel.

