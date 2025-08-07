United Airlines suspende vuelos en aeropuertos clave de Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos informó este miércoles sobre la suspensión temporal de varios vuelos de United Airlines en distintos aeropuertos del país, a raíz de una interrupción tecnológica que afectó sus operaciones.

El aviso de suspensión, conocido como “ground stop”, fue emitido durante la tarde por la FAA y obligó a United Airlines a mantener en tierra varias de sus aeronaves programadas para despegar desde aeropuertos clave como Newark, San Francisco, Chicago, Denver y Houston.

La FAA declaró que el paro se aplicó únicamente a United Airlines y no afectó a otras aerolíneas que operan en los mismos aeropuertos. No se ha especificado aún la naturaleza exacta de la falla tecnológica.

Expertos en aviación señalaron que estos paros de emergencia suelen aplicarse para evitar mayores riesgos en tierra o en el aire cuando se detectan fallas en los sistemas de control o coordinación de vuelos.

Las autoridades aeronáuticas continúan monitoreando la situación y colaborando con los equipos técnicos de United Airlines para asegurar el restablecimiento total de las operaciones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO