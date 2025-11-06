VIDEO: Universal revela primeras imágenes de la nueva película biográfica de Michael Jackson

La película biográfica de Michael Jackson al fin tiene una fecha definitiva de lanzamiento, confirmada este jueves 6 de noviembre de 2025 por la productora Lionsgate. La producción, titulada Michael, reveló su primer tráiler oficial y el póster, después de casi un año de constantes retrasos. El proyecto busca adentrarse en la vida, carrera y contradicciones del ícono que transformó la cultura popular.

Jaafar Jackson protagoniza Michael: El reparto estelar

El proyecto está dirigido por Antoine Fuqua y la decisión de elegir al protagonista fue ampliamente celebrada. El actor que da vida al Rey del Pop es Jaafar Jackson, sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson. La elección fue aplaudida por el público debido al gran parecido físico y vocal del joven de 29 años con su tío.

El elenco de Michael incluye varias figuras que darán vida a personajes cruciales en la carrera del artista. Colman Domingo y Nia Long encarnan a sus padres, Joe y Katherine Jackson, respectivamente. Además, Kendrick Sampson interpreta al legendario productor Quincy Jones.

Michael Biopic: Los detalles de la producción y el estreno mundial

El estreno mundial de Michael está programado para el 24 de abril de 2026, una fecha que llega un año después de lo que se había previsto originalmente para 2025. La cinta, cuya producción fue anunciada hace dos años, tuvo que mover su calendario debido a regrabaciones y ajustes en el montaje. Se estima que el presupuesto asciende a 155 millones de dólares, asegurando una puesta en escena ambiciosa.

El primer póster oficial lanzado muestra a Jaafar Jackson caracterizado en cuatro etapas icónicas de la vida de su tío. Estas etapas incluyen su infancia con The Jackson 5 y su apariencia en los videos de Rock My World, Beat it y Billie Jean.

El retrato íntimo de un ícono y las críticas de Paris Jackson

La biopic recorrerá la trayectoria de Jackson desde sus primeros años en The Jackson 5 hasta su consolidación como solista y referente global. El tráiler recopila varios de sus temas más conocidos, incluyendo Human Nature y Beat It, a la par que muestra fragmentos de momentos clave, como conciertos multitudinarios y el debut del Moonwalk.

El director Antoine Fuqua ha subrayado que la película no busca idealizar ni juzgar. Su propósito es mostrar las luces y sombras de un genio irrepetible y el costo humano de su inmensa fama. Sin embargo, este enfoque ha generado controversia; Paris Jackson, hija del cantante, informó que se mantuvo al margen del proyecto. Ella retiró su apoyo debido a “diferencias creativas” y señaló que la producción parece buscar complacer a un sector específico de fans que aún vive en la fantasía de su padre.