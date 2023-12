Universidad indígena que lanzó AMLO incumple con las becas

El pasado 4 de diciembre, EL UNIVERSAL le informó que la Universidad de las Lenguas Indígenas que lanzó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tuvo ni un solo peso etiquetado en todo el 2023, ni tampoco lo tiene para 2024. Además, opera en un edificio prestado y su sede estará en un terreno baldío que fue donado, pero aún no hay algún cimiento o maquinaria que perfile que ahí se mudarían los profesores y estudiantes el año que entra. Ahora nos cuentan que, además de todo esto, a la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), tampoco tiene para las becas. Nos explican que a los 50 estudiantes no les han depositado los 5 mil 200 pesos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y ya salieron de vacaciones. Una megafarmacia cuya inauguración fue postergada, un tren que funciona a medias y una universidad sin fondos, así las obras de la autollamada Cuarta Transformación.

No habrá explicación a legisladores sobre operaciones de México con la DEA

Nos cuentan que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, envió una sentida disculpa a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, a quienes no podrá ver este martes, pues les informó que tiene una agenda muy saturada, “incluso internacional”. Por lo anterior, no será posible para los legisladores, cuestionar a la funcionaria federal sobre los acuerdos del gobierno del presidente López Obrador con la DEA para permitir el trasiego controlado de cocaína hacia territorio mexicano. Nos dicen que la funcionaria federal les dijo que pronto acudirá a San Lázaro, quizá cuando no haya casos tan calientes como los de las operaciones de la DEA con entregas controladas de droga y el de la masacre de la de Salvatierra, Guanajuato.

Cofepris lanza campaña contra vapeadores

La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lanzó una campaña en sus redes sociales contra los vapeadores, pues asegura que estos aparatos representan un riesgo contra la salud. En un video acompañado con música, dos jóvenes explican que el “vape te corta la vida”. Nos recuerdan que la semana pasada el presidente de la República dijo en su conferencia matutina que antes de que finalice el año presentará una iniciativa de ley para prohibir los cigarrillos electrónicos. ¿Coincidencia?

¿Fosforena en Veracruz?

Pese a que tanto Morena, como Dante Delgado, insisten en negar algún acuerdo entre Movimiento Ciudadano y el partido oficial, sus hechos parecen contradecir sus palabras. Dentro de MC están preocupados porque en Veracruz, tierra natal de don Dante, se está buscando llevar como candidato al gobierno del estado a Sergio Gil Rullán, dirigente de MC en esa entidad. Sin embargo, los emecistas dicen que en Veracruz hay varias figuras del partido con mayores posibilidades de triunfo; sin embargo, aseguran que poner un candidato débil ayudaría mucho a la candidata de Morena, la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle.