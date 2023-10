Dos universitarias escapan de levantón con pistola en La Paz

Dos chicas universitarias de aproximadamente 18 años lograron escapar de un intento de levantón registrado en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP), donde estudia una licenciatura. La tía de una de las presuntas víctimas narró como fue la peligrosa experiencia que vivió su sobrina después de ser alertada vía telefónica por la madre de la joven.

“Ella está estudiando gastronomía, entonces me dijo mi otra hermana -me hablo Pili que habían querido levantar a su hija- y que raro como estuvo porque a la amiguita con la que vive mi sobrina aquí en La Paz que supuestamente el muchacho le sacó una pistola y a la otra niña no le hizo nada, y ella corrió, pero no sé si les dirían a las autoridades de la escuela.”