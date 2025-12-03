Univisión revela cartelera de artistas para las Mañanitas a la Virgen en la Basílica

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe es uno de los eventos religiosos más importantes del año, atrayendo a millones de feligreses al santuario capitalino. La cadena Univisión ha preparado una transmisión especial en vivo desde la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Este programa incluirá la cobertura de la peregrinación anual y la tradicional Misa de Gallo.

La transmisión especial y sus horarios

La transmisión en vivo de Univisión se llevará a cabo durante la noche del jueves 11 de diciembre y la madrugada del viernes 12 de diciembre. El horario de inicio está programado a partir de las 11:35PM- 10:35AM, extendiéndose hasta las 2AM/1PM. Este programa especial forma parte de los shows que el canal ofrecerá para celebrar el amor y la fe durante las fiestas decembrinas.

Presentadores y momentos de fe

El evento será conducido por María Antonieta Collins y Raúl González, dos figuras reconocidas de la televisión hispana. Durante el especial, los espectadores podrán ver la llamada Misa de Gallo en honor a la Morenita del Tepeyac. El programa contará además con entrevistas exclusivas y emotivos testimonios de fe.

Cartelera estelar de cantantes confirmados

Una de las atracciones principales del especial son las presentaciones musicales desde el santuario mariano de la Basílica de Guadalupe. La lista de artistas que cantarán incluye a figuras destacadas como:

Alex Fernández Jr

Daniela Romo

Carlos Rivera

Lucero

Alexander Acha

Univisión ha promocionado este evento como uno de sus programas especiales de cierre de año.