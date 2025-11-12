Lo que pasa en Uruapan, Michoacán, debe enfrentarse con patriotismo: gobernador de BCS

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, hizo un llamado a la unidad nacional tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en Michoacán, al señalar que la violencia solo podrá erradicarse cuando la sociedad en su conjunto decida romper las complicidades y enfrentar con patriotismo a quienes dañan al país.

Durante el primer informe de gobierno del segundo periodo de Milena Quiroga, presidenta municipal de La Paz, el mandatario sudcaliforniano pidió reflexionar sobre los hechos ocurridos en Michoacán, calificándolos como una tragedia que debe motivar el compromiso de todos los ciudadanos en la construcción de un entorno de paz y seguridad.

Víctor Manuel Castro Cosío destacó que lo sucedido en Uruapan debe servir como ejemplo de lo que no debe repetirse en México. Afirmó que la sociedad tiene la responsabilidad de cortar de raíz las simulaciones y actuar con entrega frente a los grupos que, dijo, “envenenan a la juventud nacional”.

El gobernador aseguró que Baja California Sur (BCS) se mantiene como una de las entidades más seguras del país y subrayó que los resultados se deben a un trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía. Reiteró que la paz y la tranquilidad deben ser defendidas por todo el pueblo, no únicamente por las corporaciones militares o policiales.

“En estos cuatro años hemos reducido el delito de alto impacto en más del 85 por ciento”, expresó el mandatario durante su mensaje, al tiempo que reconoció los esfuerzos del ayuntamiento de La Paz, encabezado por Milena Quiroga, en materia de prevención y cohesión social.

Víctor Manuel Castro Cosío resaltó que Baja California Sur ha demostrado que es posible mantener la seguridad mediante la cooperación ciudadana y la atención a las causas sociales, línea que, dijo, coincide con la visión nacional impulsada por Claudia Sheinbaum.

Finalmente, reiteró que lo ocurrido en Michoacán y el crimen contra Carlos Manzo deben ser una advertencia para el país: “La violencia no cesará mientras existan complicidades; solo con compromiso y patriotismo podremos mantener la paz y la tranquilidad en México”.