Usar tenis tendrá un costo mucho más elevado en México.

Ya sea para hacer ejercicio, para su rutina diaria o como un elemento de moda, los tenis se han convertido en el calzado preferido por la mayoría de los mexicanos. Las fuertes tensiones en materia de aranceles incluyen a los productos importados, entre los que destaca el calzado deportivo.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, México importó 20,2 millones de pares de tenis desde China en el último año. Nuestro país puso en vigor cuotas compensatorias van en un rango de entre 0.54 y 22.50 dólares por par a las importaciones que ingresen por debajo del precio de referencia de 22.58 dólares por par.

La medida busca generar condiciones leales de competencia y dar prioridad al mercado nacional, sin embargo, expertos en finanzas alertan sobre el alza que muchas marcas deberán subir sus precios obligando al consumidor a pagar más de lo que solía pagar por un par de tenis, pasando de cientos, a miles.

Asimismo, podría generar menor competencia e innovación. La medida también aplica a países como Indonesia, Vietnam o Tailandia, que podrían enfrentar aumentos similares.

