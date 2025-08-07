WLFI revoluciona el mundo cripto con su Programa de Puntos USD1: gana recompensas por usar monedas estables.

En un movimiento estratégico para incentivar la adopción de monedas estables, WLFI anunció hoy el lanzamiento oficial de su Programa de Puntos USD1, una iniciativa pionera en el sector cripto que busca recompensar directamente a los usuarios que impulsan el crecimiento del ecosistema.

El programa, que comenzará con un grupo seleccionado de socios de lanzamiento en el espacio de intercambio de criptomonedas, permitirá a los usuarios elegibles acumular puntos por realizar actividades clave dentro del ecosistema de USD1.

Cada socio participante definirá sus propias reglas para la acumulación de puntos, asegurando así flexibilidad y adaptación al comportamiento de los usuarios en cada plataforma.

“En la economía tradicional, programas como las millas aéreas o los puntos hoteleros han demostrado su valor. En WLFI, creemos que es hora de trasladar esa experiencia al mundo cripto”, señala el equipo fundador del proyecto.

¿Por qué un programa de fidelización?

Las monedas estables como USD1 son una pieza fundamental de la criptoeconomía moderna: facilitan pagos, comercio y servicios financieros descentralizados (DeFi). Sin embargo, hasta ahora, los usuarios rara vez recibían beneficios tangibles por su participación activa.

Con el Programa de Puntos USD1, WLFI quiere cambiar esa dinámica al colocar a los usuarios en el centro de la estrategia, reconociéndolos como la verdadera fuerza detrás del crecimiento del ecosistema.

¿Cómo funciona el Programa?

Los puntos se podrán acumular mediante tres actividades principales:

Operar con pares de USD1 en intercambios participantes.( cada socio publicará sus reglas específicas )

Mantener saldos de USD1 en plataformas aliadas.

Apostar (stake) USD1 para generar rendimiento, según los criterios de los socios elegibles.

Cada punto acumulado podrá ser posteriormente canjeado por beneficios exclusivos dentro del ecosistema WLFI y sus aliados, incluyendo descuentos, acceso a funciones premium o recompensas digitales.

WLFI asegura que esta es solo la primera fase de una estrategia más amplia para fortalecer la lealtad del usuario y dinamizar el uso de USD1. Se espera que, con el tiempo, se incorporen más intercambios, aplicaciones DeFi y plataformas comerciales al programa.

“Estamos apenas comenzando, y los usuarios ya son protagonistas de esta historia. El futuro de la fidelización en cripto empieza aquí”, concluye el comunicado oficial.