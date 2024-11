Empresarios cuestionan manejo de los fondos del Derecho al Saneamiento Ambiental

Tras detectar inconsistencias en proyectos financiados con recursos del Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental de Los Cabos, el subcomité técnico, presidido por la iniciativa privada, ha iniciado pláticas con el alcalde Christian Agúndez para analizar las nuevas reglas de operación de este fondo.

Entérate: ¿Qué tan efectivo es el Derecho al Saneamiento Ambiental?

Durante la administración del exalcalde Óscar Leggs Castro, se licitó públicamente la compra de maquinaria valuada en aproximadamente 12 millones de pesos, destinada a la extracción de lirio acuático y la conservación de la Reserva Ecológica Estatal del Estero de San José del Cabo. Sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido el destino de esta adquisición.

Ante esta incertidumbre, el sector hotelero, representado por Lilzi Orcí Fregoso, se mantiene a la espera de un informe que detalle el estatus de este proyecto, considerado prioritario para la preservación del estero.

“No nos hemos reunido como tal este subcomité, el que me toca presidir como asociación de hoteles del Fideicomiso al Cobro del Derecho al Saneamiento Ambiental. Sin embargo, sí hemos tenido pláticas, tanto como el alcalde y el tesorero, sobre el curso que va a llevar este fideicomiso. No es secreto que hubo algunas acciones que no salieron como estaban planeadas en estas mesas. Estamos esperando la solución de esos proyectos que quedaron pendientes”.