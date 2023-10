¿Tu Facebook no funcionaba este miércoles? No te preocupes, no eras el único

Si tuviste problemas con Facebook el miércoles 18 de octubre, no te preocupes, no fue tu internet ni tus dispositivos electrónicos. Resulta que varios usuarios experimentaron fallos en la red social de Meta.

Para algunos, parecía que la plataforma se había caído. Sin embargo, esto fue confirmado por Downdetector, un sitio web que monitorea problemas y cortes en varios servicios en tiempo real. De acuerdo con sus datos, el 54% de las personas tuvo dificultades al cargar la aplicación, el 27% tuvo problemas para iniciar sesión, y el 20% experimentó inconvenientes generales con la aplicación.

Los problemas comenzaron a manifestarse alrededor de las 9:45, hora central. Hasta el momento de esta noticia, no se ha identificado la causa de la falla y la empresa no ha proporcionado ninguna explicación al respecto.

Además, es importante señalar que algunos usuarios aprovecharon la plataforma alternativa creada por Elon Musk para crear memes relacionados con la caída de la red social.

Me coming to Twitter when Facebook is down #face pic.twitter.com/NPvQ2FhlHs

— BitchySarcasm🖤💜 (@CrystalLozano4) October 18, 2023