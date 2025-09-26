Tarifas altas y servicio deficiente: usuarios critican transporte público en Los Cabos

En un sondeo ciudadano realizado por CPS Noticias, usuarios del transporte público en Los Cabos coincidieron en que las tarifas son elevadas frente a la calidad del servicio.

Actualmente, el transporte local tiene una tarifa de $8 pesos para estudiantes, niños y adultos mayores, y de $16 pesos para el pasaje general. Las rutas de transporte federal entre San José del Cabo y Cabo San Lucas cuestan entre $16 y $45 pesos, mientras que el trayecto hacia el aeropuerto alcanza los $100 pesos.

Gasto mensual y calidad de las unidades

Iván, usuario frecuente, explicó que destina alrededor de 580 pesos al mes para trasladarse. Señaló que el costo no corresponde con las condiciones de las unidades:

“Se me hace demasiado alto para la calidad que están ofreciendo, ¿no?, los asientos vienen dañados o incluso que traen disque aire acondicionado y viene más caliente y las ventanas cerradas, pues ya no deberían subirle tanto el precio o por lo menos ya quedarse estable en la línea que tienen”.

Lee más: Vecinos de Ciudad Constitución denuncian caos por inundaciones tras las lluvias

Cabe recordar que en marzo de 2023 la tarifa del transporte público en Los Cabos aumentó con el argumento de que el ajuste permitiría mejorar las unidades, promesa que, de acuerdo con los usuarios, aún no se cumple.

Comparación con otros municipios

Carlos, otro usuario entrevistado, afirmó que el transporte en Los Cabos es más caro que en otros municipios del país, incluso en recorridos cortos:

“Afortunadamente sabemos que aquí en Los Cabos es una zona que hay bastantes hoteles, yo trabajo en hotelería y afortunadamente nuestras empresas nos proporcionan el transporte gratuito, pero cuando sí hay que ocupar el transporte sí es bastante caro, si voy de aquí a Soriana son $16 pesos, entonces creo que Cabo tiene uno de los precios más caros que hay en el país”.

Agregó que en trayectos como el aeropuerto, las tarifas pueden llegar a 100 pesos, lo que hace más conveniente recurrir a plataformas digitales de transporte.

Peticiones ciudadanas

Otros ciudadanos consultados coincidieron en que, además de revisar los precios, es urgente modernizar las unidades y ampliar las rutas para atender la creciente demanda de movilidad en el municipio.

En conclusión, los usuarios consideran que el transporte público en Los Cabos necesita mejoras en calidad, infraestructura y cobertura, a fin de estar a la altura de las tarifas actuales y de una población en constante crecimiento.