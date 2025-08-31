VIDEO: Vaca se salva de morir ahogada en arroyo de San Antonio, La Paz

Una vaca estuvo a punto de morir ahogada en la delegación de San Antonio, en La Paz, luego de ser arrastrada por la fuerte corriente de un arroyo tras las lluvias de este domingo.

El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se ve al animal perder el control ante la fuerza del agua, mientras personas a los costados de la carretera observan con preocupación, sin poder intervenir.

“Pobrecita. Que la saquen, que le avienten el mecate”, se escucha decir a quien graba la escena.

La vaca se salvó de milagro

La grabación dura casi un minuto. Justo al llegar al vado de la carretera, la vaca logra ponerse en pie, lucha varios segundos contra la corriente y finalmente consigue salir sana y salva del arroyo.

Este hecho refleja la peligrosidad de los cauces y la fuerza de la corrida del agua durante las lluvias en Baja California Sur, motivo por el cual autoridades llaman a extremar precauciones y evitar acercarse a los arroyos en temporada de precipitaciones.