¿Qué día salen de vacaciones en diciembre los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, según la SEP?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas oficiales del periodo vacacional de diciembre 2025para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria del sistema educativo nacional. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el último día de clases será el viernes 19 de diciembre, fecha en que concluyen las actividades del primer semestre del ciclo.

El receso de invierno iniciará formalmente el lunes 22 de diciembre de 2025, periodo que permitirá a millones de estudiantes y docentes disponer de más de tres semanas de descanso durante las festividades navideñas y de fin de año.

La SEP también estableció que el regreso a clases ocurrirá el lunes 12 de enero de 2026, cuando reanudarán actividades todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema básico. Con ello, los alumnos disfrutarán de un periodo vacacional de casi un mes.

Estas fechas forman parte de la planeación nacional para garantizar tanto el cumplimiento de los aprendizajes como los espacios de descanso escolar necesarios para la comunidad educativa. La SEP recordó que todas las instituciones deben apegarse a estas disposiciones oficiales.