Vacaciones de diciembre 2025 en México: ¿Cuándo inician y cuánto durarán las vacaciones?

Con el fin del ciclo escolar acercándose, las vacaciones de diciembre en México ya están a la vuelta de la esquina. Este periodo de descanso es esperado por miles de estudiantes, maestros y familias, ya que marca el cierre de un año escolar y el inicio de las festividades decembrinas.

Escuelas de Nivel Básico

Para los estudiantes de nivel básico (primaria y secundaria), las vacaciones de diciembre suelen comenzar alrededor del 20 de diciembre. Durante este período, los niños podrán disfrutar de aproximadamente dos semanas de descanso antes de regresar a las aulas el 8 de enero de 2026. Este periodo incluye los días de Navidad y Año Nuevo, lo que permite a las familias disfrutar de las celebraciones tradicionales sin la preocupación de las clases.

Escuelas de Nivel Superior

En las preparatorias y universidades, las vacaciones de diciembre también comienzan a finales de diciembre. Sin embargo, en este nivel, las fechas son más flexibles y pueden variar de acuerdo con el calendario académico de cada institución. Generalmente, los estudiantes de preparatoria tienen vacaciones desde el 20 de diciembre hasta el 6 de enero. En el caso de las universidades, algunas extienden este descanso hasta mediados de enero, especialmente en los programas de educación superior que siguen el sistema cuatrimestral.

Las vacaciones de diciembre no solo son un alivio para los estudiantes, sino también una oportunidad para que las familias se reúnan y celebren las festividades de fin de año. Además de la importancia cultural y familiar, este descanso es clave para el bienestar de los estudiantes, ya que les permite recargar energías después de un semestre lleno de actividades académicas.

Este periodo vacacional también es una excelente oportunidad para que los estudiantes participen en actividades recreativas y educativas, como talleres de arte, deportes, visitas a museos y eventos culturales. En diversas ciudades, se realizan festivales y eventos navideños que brindan opciones para disfrutar en familia.

El regreso a clases será el lunes 8 de enero de 2026, por lo que es importante que tanto padres como estudiantes retomen su rutina escolar de manera gradual para asegurar un retorno exitoso y sin contratiempos.