SEP confirma el periodo oficial de descanso por Semana Santa 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas oficiales de vacaciones de Semana Santacorrespondientes al ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con el calendario publicado por la dependencia federal, los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— disfrutarán de un periodo de descanso que se extenderá del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

El receso coincide con las celebraciones religiosas de Semana Santa, que en 2026 se conmemorarán del 2 al 5 de abril, por lo que las familias podrán aprovechar estos días para realizar actividades recreativas o de descanso.

Las clases se reanudarán el lunes 13 de abril, marcando el inicio de la recta final del ciclo escolar.

Además del descanso por Semana Santa, el calendario de la SEP contempla diversos puentes y días festivos oficialesa lo largo del año, así como jornadas de Consejo Técnico Escolar.

La institución recordó que estos ajustes buscan equilibrar los periodos de enseñanza con los de descanso, garantizando el cumplimiento de los 190 días efectivos de clase establecidos por ley.