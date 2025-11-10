En menos de un día se cubren las 200 vacantes del programa de Empleo Temporal en Los Cabos

En menos de 24 horas, el programa de Empleo Temporal Los Cabos registró una respuesta inmediata que permitió cubrir las 200 vacantes destinadas a labores de limpieza y mantenimiento urbano.

La Dirección General de Servicios Públicos del XV Ayuntamiento informó que el programa de Empleo Temporal Los Cabos busca ofrecer un ingreso inmediato a la población y reforzar las acciones de orden y limpieza en el municipio. De acuerdo con el director municipal de Operación y Mantenimiento, Ismael Marrón Sandez, la instrucción fue emitida por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez para operar durante dos semanas, con horarios de 07:00 a 14:00 horas.

“Contamos con la participación de 200 personas, distribuidas 100 en San José del Cabo y 100 en Cabo San Lucas. Realizan trabajos de limpieza en camellones centrales, laterales, poda de árboles y barrido de banquetas en la carretera federal, desde la entrada de Cabo San Lucas hasta el aeropuerto de San José del Cabo”, señaló.

El director detalló que las vacantes del Empleo Temporal Los Cabos se ocuparon por completo a pocas horas de su publicación en redes sociales. Esto refleja, dijo, el interés de la comunidad por sumarse a actividades que aportan beneficios directos al municipio.

Cada participante recibirá un pago diario de 600 pesos y cuenta con herramientas, equipo de seguridad e hidratación para desempeñar sus labores. Además, elementos de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y la Guardia Nacional apoyan en las jornadas para garantizar un entorno seguro.

Marrón Sandez resaltó que este programa no solo representa un apoyo económico para las familias, sino que fortalece la cultura del cuidado del entorno y el trabajo en equipo. Subrayó que, mediante la colaboración entre ciudadanía y gobierno, será posible mantener una imagen urbana más limpia y ordenada para residentes y visitantes.