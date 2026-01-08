Vacantes para el Mundial 2026: entérate de las oportunidades laborales y de voluntariado

Rumbo al Mundial 2026, se han activado vacantes de empleo y participación para quienes deseen formar parte de la organización del evento deportivo más grande del mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) convocó a más de 65 mil voluntarios que colaborarán en diversas funciones durante el Mundial 2026, en estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento y zonas de fans, entre otros espacios. Aunque la mayoría de estos roles no serán remunerados, los participantes recibirán uniformes oficiales, capacitación y la oportunidad de vivir el torneo desde adentro.

En México, parte del programa “Mundial Social México 2026” incluye la incorporación de hasta 5 mil jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro con tareas relacionadas con el turismo, recepción de visitantes y actividades culturales vinculadas al Mundial 2026. Los seleccionados recibirán salarios aproximados al mínimo proyectado, acompañado de seguro médico durante el periodo de actividades.

La convocatoria para estas oportunidades de empleo remunerado se dará a conocer en abril de 2026, con registro abierto para quienes cumplan los requisitos establecidos por las autoridades.

Voluntariado para el Mundial 2026

Los requisitos para aplicar incluyen tener al menos 18 años y contar con la autorización legal para residir en el país sede del voluntariado, además de habilidades en idiomas, especialmente inglés y español en el caso de México.

Además de la experiencia en el campo, quienes participen como voluntarios en el Mundial 2026 recibirán uniformes oficiales y certificado de participación, así como la oportunidad de participar en la operativa de uno de los eventos deportivos de mayor alcance global.

Lee más: FIFA apuesta por TikTok como plataforma oficial para vivir el Mundial 2026

Organizadores estiman que la apertura de vacantes de empleo y participación para voluntarios en el Mundial 2026 no solo contribuirá al desarrollo logístico del torneo, sino que también generará impacto en sectores comunitarios y laborales de las ciudades sede. La variedad de roles, desde atención al espectador hasta apoyo logístico en traslados y servicios, abre una amplia gama de oportunidades para distintos perfiles.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.