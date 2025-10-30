La vacuna BCG ya está disponible en BCS tras meses de desabasto

Después de más de tres meses de desabasto a nivel nacional, la Secretaría de Salud (SSA) informó que la vacuna BCG, que protege a los recién nacidos contra las formas graves de tuberculosis, ya fue liberada y comenzó su distribución en todo el país.

La dependencia federal detalló que en los próximos días el biológico llegará a todas las unidades de salud, aunque no precisó el número total de dosis disponibles.

Estados afectados por desabasto

El desabasto de la vacuna BCG se había registrado desde mediados de 2025 en varias entidades del país, incluyendo Guanajuato, Colima, Baja California, Nuevo León y Baja California Sur.

Disponibilidad en Baja California Sur

En Baja California Sur, la SSA confirmó a Tribuna de México y CPS Noticias que desde el miércoles 29 de octubre se recibieron 7,300 dosis de la vacuna BCG.

Desde el jueves 30 de octubre, las unidades de salud de La Paz comenzaron a aplicar el biológico, y se espera que a partir del lunes esté disponible en todos los municipios de BCS.

Vacuna BCG: aplicación y beneficios

La vacuna BCG forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y su aplicación está recomendada idealmente en recién nacidos hasta los 30 días de vida, aunque puede administrarse hasta los 14 años en una sola dosis.

Con esta entrega, se espera normalizar la aplicación del biológico en Baja California Sur y garantizar la protección de los recién nacidos frente a la tuberculosis, una de las enfermedades infecciosas más antiguas del mundo.