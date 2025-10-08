Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Secretaría de Salud anuncia que la vacuna BCG volverá a distribuirse a lo largo de la nación

Con una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud dio a conocer que la vacuna BCG comenzará a ser distribuida nuevamente a lo largo de la nación, con un periodo estimado máximo de 15 días, la vacuna será gratuita y se garantiza que su uso es seguro
Demis Salina
8 octubre, 2025
Foto: European Pharmaceutical Review

La vacuna BCG fue liberada y volverá a ser distribuida a todas las unidades de salud del país, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud con una tarjeta informativa.

Este medicamento es importante para el tratamiento de formas graves de tuberculosis, como la meníngea, al ser eficaz y segura.

La vacuna BCG se encontraba en desabasto mundial

El fármaco llevaba varios meses en desabasto tras la relocalización de la principal planta productora del medicamento a India.

El cambio repentino causó un retraso en su distribución que terminó causando el desabasto.

Sin embargo, tras meses de espera y tensión, el abasto del farmacéutico ha vuelto a circular sin problemas.

La propia Secretaría de Salud afirmó que a partir de este 8 de octubre se estará distribuyendo y se espera que en 15 días ya esté disponible a nivel nacional para su aplicación.

El Esquema Nacional de Vacunación incluye esta vacuna y se recomienda aplicarla a niños de entre 30 días y 14 años.

Con esto, la Secretaría de Salud busca reafirmar su compromiso con la protección de la salud, pues garantiza la seguridad y accesibilidad de la vacuna al ser completamente gratuita.

