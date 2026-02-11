Sarampión: refuerzan vacunación gratuita para prevenir brotes y proteger a la población de BCS

La vacunación contra el sarampión se mantiene como una de las principales estrategias de salud pública para prevenir brotes y reducir riesgos de contagio, especialmente en contextos de alta movilidad poblacional. En BCS, las autoridades de salud reforzaron el llamado a completar esquemas de vacunación, recordando que las dosis son gratuitas y se encuentran disponibles en las unidades de salud del estado.

De acuerdo con el sector salud, la aplicación de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) está dirigida de manera prioritaria a niñas y niños de 12 meses, quienes deben recibir la primera dosis; a menores de 18 meses, para la segunda dosis; y a niñas y niños de 6 años, que requieren el refuerzo correspondiente. Estas acciones buscan mantener la cobertura necesaria para evitar la reaparición del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa.

Grupos prioritarios y prevención en zonas de riesgo

Como medida adicional, en BCS también se aplica una dosis “0” contra el sarampión a menores de 6 a 12 meses que habitan en zonas con brotes activos, con el objetivo de brindar protección temprana. Asimismo, la vacunación está disponible para personas menores de 49 años que no cuenten con un esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Las autoridades subrayaron que se da atención especial a jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, sectores considerados de mayor riesgo epidemiológico, particularmente en entidades con mayor incidencia. El llamado es a acudir oportunamente a las unidades médicas y verificar la cartilla de vacunación, ya que mantener una cobertura adecuada es clave para prevenir el sarampión, proteger a la comunidad y evitar brotes que impacten la salud pública en BCS.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/