¿La vacuna contra el sarampión deja marca en el brazo? Esto dice la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud ha intensificado las campañas de vacunación ante la detección de nuevos casos de esta enfermedad viral, lo que ha despertado dudas entre los padres de familia sobre los efectos secundarios físicos.

Una de las interrogantes más frecuentes es si la aplicación de la vacuna contra el sarampión deja una marca o cicatriz permanente en el brazo, similar a la que produce la inmunización contra la tuberculosis.

LEE MÁS: IMSS activa módulos de vacunación contra el sarampión tras confirmación de un caso en BCS

La respuesta técnica es que, condiciones normales, esta dosis no genera ninguna lesión cutánea duradera en el sitio de la inyección.

Es fundamental entender que la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis) se aplica de forma subcutánea, lo que minimiza el riesgo de lesiones visibles a largo plazo.

Según expertos médicos, los síntomas tras la aplicación suelen ser leves, como un ligero enrojecimiento o inflamación en la zona afectada que desaparece en un par de días.

A diferencia de la vacuna BCG, cuyo proceso de cicatrización es parte de la respuesta inmunológica esperada, la del sarampión no requiere de dicha reacción para ser efectiva.

Para garantizar la protección de la población infantil, las autoridades sanitarias recomiendan completar el esquema de vacunación a tiempo.

Contexto sobre la inmunización y las marcas en la piel

En México, la aplicación de este biológico es gratuita y obligatoria en los centros de salud públicos, siendo la herramienta más eficaz para prevenir brotes epidémicos.

Mantener informada a la ciudadanía sobre qué esperar tras la inmunización ayuda a reducir el miedo y la desinformación que rodea a los procesos preventivos de salud pública.

Históricamente, la confusión sobre las marcas de las vacunas proviene de la vacuna contra la tuberculosis (BCG), la cual se aplica al nacer y deja una cicatriz característica en el brazo derecho debido a la formación de una pequeña pápula que luego se convierte en costra.

Sin embargo, la vacuna contra el sarampión utiliza una tecnología y vía de administración distinta. Mientras que la BCG busca una reacción intradérmica controlada, la dosis contra el sarampión se absorbe rápidamente sin dañar el tejido superficial de la dermis, evitando así cualquier señal estética permanente.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México