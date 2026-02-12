Aplican vacuna contra sarampión en el Carnaval de La Paz 2026: Ubicación y horarios

Con el objetivo de proteger a la población y completar esquemas básicos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Salud, instaló un puesto de vacunación para aplicar la vacuna contra sarampión en el marco del Carnaval de La Paz 2026. El módulo busca aprovechar la afluencia masiva de familias para prevenir brotes de enfermedades que pueden generar secuelas permanentes en sectores vulnerables.

El punto de atención se encuentra ubicado estratégicamente en la Zona D del malecón, específicamente en el cruce de Paseo Álvaro Obregón y la calle Melchor Ocampo. El personal de enfermería brinda atención en un horario extendido de 09:00 a 22:00 horas, permitiendo que los asistentes acudan antes o durante el desarrollo de los eventos artísticos y culturales del Carnaval de La Paz.

Para recibir la vacuna contra sarampión o cualquier otro inmunizante disponible, las autoridades sanitarias recomiendan a los ciudadanos presentar su Cartilla Nacional de Salud. Este documento es fundamental para que los especialistas identifiquen qué dosis faltan en el esquema de niñas, niños, adultos mayores o personas con comorbilidades, garantizando una atención precisa.

Refuerzan vigilancia epidemiológica en BCS

La implementación de este módulo de la vacuna contra sarampión responde a la estrategia estatal de medicina preventiva para evitar el resurgimiento de patologías controladas. Según datos de la Secretaría de Salud, el Carnaval de La Paz es uno de los puntos de mayor concentración de personas en el estado, lo que facilita el acceso a servicios de salud que, en días laborales, podrían complicarse para los padres de familia por cuestiones de horario.

Además del biológico contra el sarampión, el personal de salud cuenta con dosis para otras patologías estacionales y básicas del cuadro nacional. Esta campaña en Baja California Sur se mantiene bajo los lineamientos federales de inmunización, buscando elevar la cobertura de protección en la capital del estado durante los festejos populares.

Se exhorta a los asistentes a ubicar el módulo en la zona del malecón y aprovechar la disponibilidad de las vacunas. La atención es gratuita y forma parte del operativo de seguridad y bienestar desplegado por el Gobierno del Estado para el saldo blanco en las fiestas de la ciudad.

