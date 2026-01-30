Piden a población vacunarse y prevenir enfermedades respiratorias en temporada invernal

Ante los cambios bruscos de temperatura que se han registrado en Baja California Sur, la Jurisdicción Sanitaria en Los Cabos hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a los módulos de atención en salud, aprovechar los servicios gratuitos y ponerse al corriente con su esquema de vacunación, como medida clave para prevenir enfermedades respiratorias y otras complicaciones.

Durante su participación en una jornada de empleo, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria, la doctora Miriam Salgado, destacó que estos espacios no solo permiten acercar oportunidades laborales, sino también servicios de salud preventiva directamente a la población, especialmente en esta temporada invernal.

“Ell día de hoy venimos aquí a invitar a la población, obviamente, nuestro principal el objetivo es vacunar contra esta época invernal, porque aún traemos vacunación contra neumococo, influenza y COVID, que es importante sobre todo ahorita que la temperatura por fin ya bajó y es importante pues para prevenir infecciones de transmisión invernal. Traemos también lo que viene siendo la entrega de abate, que es lo que comúnmente le llamamos y conocemos como larvicida, para evitar que el mosquito crezca y tengamos la propagación del dengue”, expresó la dra. Salgado.

Además de la vacunación contra influenza, COVID y neumococo, en estos módulos se brinda entrega de métodos anticonceptivos, orientación para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como pruebas rápidas para la detección de hepatitis C, VIH y sífilis.

También se realizan acciones enfocadas en la detección oportuna de enfermedades crónicas degenerativas, como la toma de presión arterial, medición de glucosa, peso y talla, además de la aplicación de pruebas como el antígeno prostático, con el objetivo de identificar a tiempo padecimientos que puedan afectar la salud y calidad de vida de la población.

La jurisdicción sanitaria subrayó la importancia de no automedicarse, acudir a los servicios de salud ante cualquier síntoma y mantener un seguimiento adecuado en pacientes que ya cuentan con un diagnóstico previo, principalmente en sectores considerados vulnerables.

“Obviamente es vacunarse, es de los principales y sobre todo abrigarse, no automedicarse y simplemente también tener los medicamentos siempre de uso que son para los pacientes que ya tienen alguna enfermedad detectada, estarlos tomando y sobre todo cuidarse sumamente a sus hijos que tienen ya alguna comorbilidad, al adulto mayor, embarazadas, que la vacunación siempre es prevenible y las enfermedades si nos vacunamos, pues obviamente la enfermedad nos pudiera dar, pero no va a haber ninguna complicación más allá de síntomas leves y sobre todo para que no vayamos a tener alguna defunción en casa”, agregó.

Finalmente, se reiteró que la prevención y la detección temprana permiten identificar oportunamente enfermedades crónicas y brindar orientación médica, nutricional y de autocuidado, por lo que estos módulos de atención continuarán acercándose a la ciudadanía en jornadas de empleo y otros espacios comunitarios.

