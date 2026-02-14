Vacunas contra sarampión en CDMX: Sedes y horarios nocturnos

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud (SEDESA), anunció la implementación de horarios extendidos y brigadas nocturnas para la aplicación de vacunas contra sarampión. Esta medida busca facilitar el acceso a la inmunización para los ciudadanos que, por motivos laborales o académicos, no pueden acudir a los centros de salud en los turnos ordinarios, reforzando así el cerco sanitario ante los casos confirmados en la capital.

A partir de este viernes 13 de febrero, diversas unidades médicas y puntos estratégicos en las 16 alcaldías ofrecerán el servicio de vacunación hasta las 22:00 horas. Las autoridades enfatizaron que las vacunas contra sarampión son gratuitas y seguras, dirigidas principalmente a menores de edad que requieran su primera o segunda dosis (SRP), así como a adultos que no cuenten con el esquema completo de la vacuna doble viral (SR).

Para recibir las vacunas contra sarampión, los interesados deberán acudir con su Cartilla Nacional de Salud para el registro correspondiente; no obstante, el personal de salud ha indicado que la falta del documento no será impedimento para recibir el biológico. En esta jornada especial, se priorizarán zonas de alta movilidad y estaciones de transbordo del Metro de la CDMX, donde se instalarán módulos semifijos debidamente identificados.

La activación de estos horarios nocturnos responde a la estrategia de vigilancia epidemiológica activa tras el reporte de 217 casos en la CDMX. De acuerdo con registros de la Secretaría de Salud, la cobertura de vacunación se ha visto impactada en años recientes por factores globales, por lo que estas acciones extraordinarias pretenden recuperar los niveles de inmunidad colectiva necesarios para frenar la transmisión comunitaria del virus en la zona metropolitana.

Estadísticas oficiales señalan que el despliegue de las “Brigadas de Salud Casa por Casa” también se mantendrá durante los fines de semana. Las autoridades de la CDMX reiteran que el biológico disponible cumple con todos los estándares de calidad internacional y es la única herramienta efectiva para prevenir complicaciones graves derivadas de esta enfermedad viral altamente contagiosa.

