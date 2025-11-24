¿Quiénes deben vacunarse este invierno? Esto es lo que debes saber

Ante el inicio de los meses más fríos, instituciones del sector salud difundieron información dirigida a la población para reforzar la protección contra enfermedades respiratorias. La campaña detalla qué grupos deben aplicarse vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19, biológicos que se ofrecen en unidades de salud públicas durante esta temporada.

De acuerdo con la información oficial, niñas y niños menores de cinco años requieren las vacunas contra influenza y neumococo, y en ciertos casos —cuando existe una enfermedad de riesgo— también la de COVID-19. En el caso de personas de 60 años y más, la recomendación incluye los tres biológicos.

El aviso también señala a otros grupos que deben vacunarse, como mujeres embarazadas, quienes deben recibir inmunización contra influenza y COVID-19, así como personas con enfermedades crónicas —entre ellas diabetes, hipertensión, asma u obesidad mórbida—, quienes deben consultar en su centro de salud cuál esquema les corresponde.

Cabe resaltar que las vacunas son gratuitas y que cualquier persona con dudas debe acudir con personal médico para una orientación adecuada. La información está disponible en unidades de salud y canales oficiales para quienes necesiten precisiones sobre fechas, requisitos o disponibilidad.

