Consulta aquí los vados cerrados HOY en La Paz por las lluvias

Las fuertes lluvias de este domingo en La Paz dejaron varias calles inundadas y obligaron al cierre de distintos vados y arroyos en la ciudad y en la comunidad de San Antonio. El Ayuntamiento de La Paz, a través del Operativo Cruce Seguro, informó cuáles son los puntos donde no hay paso vehicular.

Vados cerrados en La Paz

De acuerdo con el reporte oficial, los vados cerrados este domingo en la capital son:

Vado Calandrio

Vado Informática

Vado Tutús

Vado Palo Fierro

Vado Península Sur

Vado Mezquitito

Vado La Pitahaya

Vado Artículo 115

Vado Índigo

Vado del Viento

Vado La Fuente

Vado Jericó

En la delegación de San Antonio se mantiene cerrado el vado San Antonio por la creciente del arroyo.

Llamado a la precaución por las lluvias

Las precipitaciones comenzaron poco antes de las 2:00 de la tarde, primero en la zona sur de La Paz, y en minutos generaron encharcamientos que complicaron la circulación vehicular.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no arriesgarse cruzando los vados y a mantenerse atenta a los avisos oficiales. Los cierres, explicaron, son preventivos para evitar accidentes.