Consulta aquí los vados cerrados HOY en La Paz por las lluvias
Las fuertes lluvias de este domingo en La Paz dejaron varias calles inundadas y obligaron al cierre de distintos vados y arroyos en la ciudad y en la comunidad de San Antonio. El Ayuntamiento de La Paz, a través del Operativo Cruce Seguro, informó cuáles son los puntos donde no hay paso vehicular.
Vados cerrados en La Paz
De acuerdo con el reporte oficial, los vados cerrados este domingo en la capital son:
- Vado Calandrio
- Vado Informática
- Vado Tutús
- Vado Palo Fierro
- Vado Península Sur
- Vado Mezquitito
- Vado La Pitahaya
- Vado Artículo 115
- Vado Índigo
- Vado del Viento
- Vado La Fuente
- Vado Jericó
En la delegación de San Antonio se mantiene cerrado el vado San Antonio por la creciente del arroyo.
Llamado a la precaución por las lluvias
Las precipitaciones comenzaron poco antes de las 2:00 de la tarde, primero en la zona sur de La Paz, y en minutos generaron encharcamientos que complicaron la circulación vehicular.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no arriesgarse cruzando los vados y a mantenerse atenta a los avisos oficiales. Los cierres, explicaron, son preventivos para evitar accidentes.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.