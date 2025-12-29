Acusan uso de vagones de más de 60 años en el Tren Interoceánico pese a presumirse nuevos

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec está en la mira de la opinión pública tras un accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en Oaxaca, donde vagones descarrilaron dejando muertos y heridos. El incidente desató cuestionamientos sobre la calidad del material rodante utilizado en el proyecto ferroviario, que fue promovido por autoridades como moderno y seguro.

Familiares de las personas que viajaban en el tren y críticos del proyecto han acusado que los vagones presentados como nuevos o modernizados no lo son. Señalan que las unidades tienen más de cinco décadas de antigüedad y fueron reacondicionadas, y no fabricadas recientemente como se informó en algunos comunicados oficiales y publicaciones en redes sociales.

¿De qué modelos y edad son los vagones del Tren Interoceánico?

Los vagones que circulaban en la Línea Z del Tren Interoceánico, donde ocurrió el accidente que dejó al menos 13 personas muertas y decenas de heridas, corresponden a coches de pasajeros fabricados entre las décadas de 1950 y 1960. Estas unidades son del tipo Budd Standard Passenger Coach, diseñadas originalmente en Estados Unidos hace más de 60 años.

Según reportes periodísticos, estos coches llegaron al país procedentes del Reino Unido, donde eran utilizados, siendo reacondicionados antes de ponerse en servicio en México. Las locomotoras y vagones adquiridos implicaron un proceso de reconstrucción parcial para ser adaptados al corredor ferroviario.

¿Qué se ha dicho sobre su condición y compra?

Críticos y usuarios en redes sociales han señalado que, a pesar de que el gobierno mexicano presentó estos vagones como parte de un tren seguro y actualizado, su fabricación corresponde a unidades antiguas con décadas de uso previo en otros países. Estas observaciones han generado acusaciones de que la compra fue mal manejada o incluso engañosa, en la medida en que se habría vendido la percepción de material “nuevo” cuando en realidad se trató de material reacondicionado con larga vida de servicio.

No hay hasta el momento cifras oficiales detalladas sobre los costos específicos pagados por cada vagón, ni comparativos precisos entre vagones nuevos y los reacondicionados importados. Esto ha alimentado el debate público sobre la transparencia y eficiencia del gasto en este proyecto ferroviario, que además ha enfrentado otros cuestionamientos en el avance de sus obras incluso antes del accidente fatal.

¿Qué impacto tiene esta controversia en el proyecto?

El Tren Interoceánico ha sido promovido como una obra estratégica para conectar el Golfo de México con el Pacífico y potenciar el desarrollo regional. No obstante, la mezcla de unidades antiguas y la falta de claridad sobre su estado real ha desatado críticas sobre los estándares de seguridad y la calidad del servicio.

El descarrilamiento reciente ha puesto a prueba la percepción pública y técnica del proyecto, generando cuestionamientos sobre la selección de material rodante, las inversiones realizadas y la supervisión de la infraestructura ferroviaria. Investigadores y autoridades continúan analizando el accidente y la condición de las vías y unidades implicadas.

