Portera mexicana Valentina Murrieta gana el Guante de Oro en el Mundial Sub-17 femenil

La portera mexicana Valentina Murrieta ganó el Guante de Oro del Mundial Sub-17 femenil Marruecos 2025. Su desempeño fue clave para que México obtuviera el tercer lugar.

Originaria de Sinaloa, Murrieta brilló en la tanda de penales frente a Japón. Detuvo cinco disparos durante el torneo y mostró seguridad en cada partido. Su constancia y liderazgo la colocaron entre las mejores arqueras juveniles del mundo.

Valentina Murrieta, orgullo del Tri Sub-17

Con solo 17 años, Murrieta se convirtió en pieza fundamental del Tri Sub-17. Sus reflejos fueron decisivos en los duelos contra Alemania y España. La FIFA reconoció su técnica, disciplina y carácter dentro del campo.

Un logro histórico para el fútbol femenil mexicano

Murrieta superó a las porteras de Alemania y Brasil y se llevó el título de mejor arquera del torneo.

El triunfo de Valentina Murrieta refuerza el crecimiento del fútbol femenil en México.

Su premio demuestra el nivel de una generación que sigue abriendo camino en torneos internacionales.

Con este reconocimiento, Murrieta entra a la historia del fútbol juvenil y confirma que México puede competir al más alto nivel.