Valentina Murrieta brilla en los penales y mete a México a semifinales del Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 escribió otra página dorada en su historia al clasificar a las semifinales del Mundial Sub-17 tras vencer a Italia en una intensa tanda de penales. El partido fue cerrado, tenso y con pocas llegadas, pero terminó con final feliz para el Tricolor gracias a la inspirada actuación de Valentina Murrieta, la arquera mexicana que se vistió de heroína.

Valentina Murrieta, la figura que llevó a México a semifinales

La portera del Club América, Valentina Murrieta, fue la gran protagonista del encuentro. Durante el tiempo regular, detuvo dos penales y mostró seguridad bajo los tres postes. Su liderazgo y reflejos mantuvieron a México en la pelea, incluso cuando Italia intentó marcar en los minutos finales.

Las europeas lograron enviar el balón al fondo de las redes tras una jugada a balón parado, pero el gol fue anulado por posición adelantada, ya que una jugadora italiana obstruía la visibilidad de Murrieta. Ese momento fue clave para que el Tri siguiera soñando.

México se impone en los penales

Con el marcador empatado 0-0, el pase a semifinales se definió desde los once pasos. En la tanda de penales, México mostró temple y eficacia, mientras que las italianas se toparon una vez más con la figura de Murrieta, quien detuvo el tercer disparo rival.

Finalmente, el Tricolor ganó 5-4 en la serie y desató la emoción de todo el plantel. Las jugadoras corrieron a abrazar a Valentina, reconociendo su papel decisivo para llevar al equipo a la siguiente ronda del torneo.

Próximo reto: Países Bajos en semifinales

Con esta victoria, México Femenil Sub-17 se enfrentará a Países Bajos en las semifinales del Mundial. El conjunto dirigido por [nombre del DT si se desea incluir] buscará mantener el gran nivel defensivo y la confianza en su portera, quien se ha convertido en símbolo de seguridad y determinación para el equipo.

El sueño mundialista sigue vivo, y con Valentina Murrieta bajo los tres palos, la afición mexicana tiene motivos de sobra para ilusionarse con una nueva final.